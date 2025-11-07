経済財政諮問会議議員に若田部氏＝ディー・エヌ・エーの南場氏も―政府

Newsfrom Japan

政府は７日、経済財政諮問会議の新たな民間議員に、前日銀副総裁の若田部昌澄早大教授、第一生命経済研究所の永浜利広首席エコノミスト、ディー・エヌ・エーの南場智子会長を充てる人事を発表した。経団連の筒井義信会長は続投する。近く正式に任命する。

若田部氏は積極的な金融緩和策を主張する「リフレ派」の論客として知られ、２０１８～２３年に当時の黒田東彦総裁の下で日銀が推し進めた異次元緩和を副総裁として支えた。永浜氏は積極財政を伴う成長戦略を重視し、財政健全化目標の柔軟化を主張。南場氏は１９９９年にディー・エヌ・エーを創業。女性初の経団連副会長も務めた。

城内実経済財政担当相は同日の閣議後記者会見で、マクロ経済に関する知見やグローバル経営の経験などを生かしてもらうと説明。「高市政権にふさわしい人選を進めた」と強調した。

前日銀副総裁の若田部昌澄早大教授

第一生命経済研究所の永浜利広首席エコノミスト

ディー・エヌ・エーの南場智子会長

