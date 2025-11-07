トヨタ、福岡の電池工場計画見直し＝ＥＶ需要の鈍化受け

Newsfrom Japan

トヨタ自動車は、福岡県苅田町で進める電気自動車（ＥＶ）向け電池工場の建設計画を今後１年程度かけて見直す。世界的なＥＶ需要の鈍化を踏まえたもので、福岡県の服部誠太郎知事が７日、記者団に明らかにした。

トヨタは同町の「新松山臨海工業団地」に新工場を建設し、２０２８年からＥＶ向けの次世代リチウムイオン電池の生産開始を目指していた。

県庁で取材に応じた知事によると、トヨタの佐藤恒治社長と６日に面会し、「事業計画の再構築を進めている。地域経済の振興発展、雇用創出に貢献できるような新しい計画をスピード感をもって策定したい」と説明を受けた。撤退の可能性について知事は「それはないと思う」と述べた。

福岡県では、日産自動車も北九州市内にＥＶ向けバッテリー工場の新設を計画していたが、経営不振により５月に断念した。

トヨタ自動車のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

