日本のコンテンツ世界展開へ＝韓国ネイバーと提携で―ｎｏｔｅトップ

Newsfrom Japan

【ソウル時事】コンテンツ投稿サイトを運営するｎｏｔｅ（ノート）の加藤貞顕最高経営責任者（ＣＥＯ）が７日までにインタビューに応じ、韓国ＩＴ大手ネイバーとの資本・業務提携を受け、「日本のコンテンツやクリエーターの才能を世界に届けたい」と強調した。

ｎｏｔｅのサイトは誰でもエッセーや小説、漫画など多様なコンテンツを投稿でき、課金機能も備える。一方、ネイバーは漫画掲載サイト「ウェブトゥーン」を世界１５０カ国以上で展開。両社はクリエーター支援という共通点から提携に踏み切った。

韓国は政府の支援でドラマなどコンテンツの世界展開に成功し、ネイバーは映像化部門も持つ。加藤氏は「例えば日本のコンテンツを韓国で漫画にし、ドラマにするというような流れができるかもしれない」と、知的財産（ＩＰ）ビジネスの広がりに期待を示した。

インタビューに応じるｎｏｔｅの加藤貞顕最高経営責任者（ＣＥＯ）＝６日、ソウル

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]