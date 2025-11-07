【動画】お歳暮、若者世代にアピール　商戦本格化　大手百貨店

Newsfrom Japan

大手百貨店のお歳暮商戦が本格化した。取引先などへ儀礼的に贈るケースは年々減少。各社はお歳暮になじみのない若者世代を取り込もうと、贈る前に商品を味見してもらうなど、工夫を凝らしている。

高島屋新宿店に６日、「お歳暮カフェ」がプレオープンした。横浜を代表する老舗ホテル発祥のシーフードドリアセット（２４２０円）や、創業５０年を超える東京・上野の喫茶店のミートソーススパゲティ（１８７０円）など、若者の「昭和レトロ」ブームも意識した商品をカフェのメニューとして提供する。試食会に参加した千葉県浦安市の女性は「全部買いたくなっちゃう」と笑顔を見せた。

日本橋三越本店も、ビーフシチューなどのお歳暮用商品を調理して提供する試食コーナーを、今月１０日までの期間限定で設置した。【時事通信映像センター】

