侮辱罪厳罰化、被害者の評価二分＝「バケモノ」「ハゲ」罰金事例を公表―法務省

侮辱罪を厳罰化した改正刑法の施行から３年。法務省は、有識者会議を設置して運用状況の検証を進めている。これに合わせ、同省は施行後の２０２２年７月から今年６月までに確定した有罪事例１７３件を公表。被害者の間では、厳罰化に一定の評価がある一方、「依然として誹謗（ひぼう）中傷は絶えない」などと不満の声も漏れる。

法務省によると、厳罰化で導入された罰金刑が科された割合は、インターネットに関連する事案で８２％、関連しない事案で４７％。ＳＮＳに被害者の写真を添えて「見た目からしてバケモノかよ」と投稿した事例は罰金３０万円、電車内で「若ハゲ、お前人生終わってんな」とののしった事例は罰金１０万円が、それぞれ科された。

被害者の受け止めは割れている。２０年にＳＮＳの中傷を苦に命を絶った女子プロレスラー木村花さん＝当時２２歳＝の母、響子さん（４８）は「一定の抑止効果は感じる」と指摘。これに対し、１９年の池袋暴走事故で妻子を亡くし、中傷を受けた松永拓也さん（３９）は「罰則も再犯防止策も不十分だ」と実効性を疑問視する。

侮辱罪は他人を公然と侮辱した場合に成立。以前は「拘留（３０日未満）または科料（１万円未満）」だった法定刑が、法改正で「１年以下の懲役・禁錮（現・拘禁刑）または３０万円以下の罰金」に強化された。法務省は今後、有識者会議の議論を踏まえ、制度見直しの要否を判断する方針だ。

◇侮辱罪の罰金・科料の事例

【罰金３０万円】

一、ＳＮＳに被害者の画像と共に「見た目からしてバケモノかよ」と投稿

一、ＳＮＳに被害者を泥棒呼ばわりする動画を投稿

【罰金１０万円】

一、ネット掲示板に被害者の氏名と共に「マジでデブだしきもいね」と投稿

一、ネット掲示板に被害者のＳＮＳアカウントと共に「短足デブだよね」と投稿

一、電車内と駅構内で被害者に「若ハゲ、お前人生終わってんな」と発言

【科料９０００円】

一、ＳＮＳに被害者の画像と共に外国語で「すごいブサイクだね」と投稿

一、喫茶店で被害者に「バカ、ブス、死ね」と発言

一、バス車内で被害者に「ファックユー」と発言。

