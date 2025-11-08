クマ対応、疲労深刻＝「時間問わず、休日も作業」―箱わな不足も問題化・秋田

Newsfrom Japan

クマによる人身被害が多発する秋田県では、対応に当たる自治体や猟友会の担当者らが疲労を隠せないでいる。出没は昼夜を問わず、休日に捕獲作業を行うこともある。箱わな不足も問題になる中、自衛隊が支援に乗り出す事態になった。

県によると、クマによる２０２５年度の死者は４人で、負傷者は約６０人（７日時点）に上る。目撃情報などをまとめた県のサイト「クマダス」によると、出没は１０月だけで５５００件を超えた。

１０月に約５００件の目撃情報があった大仙市。情報が入ると、市職員が状況に応じ現地を確認したり追い払ったりする。「土日や時間外を問わず対応しなければいけない」と疲れた表情の担当者。出没が続いた結果、市は所有する箱わなをほぼ使い切り、急きょ８基を追加購入した。

１０月２４日に男女４人がクマに襲われて死傷した東成瀬村では、同月下旬までの出没数と捕獲数のいずれもが、過去５年で最多だった２３年度の総数を上回った。担当者は「村単独では対策が難しい」とこぼす。

対応に伴う負担は、箱わな設置や捕獲を担う猟友会にも重くのしかかる。県猟友会の佐藤寿男会長（８１）によると、クマが出没しても日中に仕事がある人はすぐには集まれない。その結果、高齢会員が中心となって出動せざるを得ないという。

箱わなの重さは１００～２００キロ程度。運ぶには６人ほどが必要といい、佐藤さんは「いつ出動要請の電話が来るか分からない。必ず家にいないといけない」と苦労を語る。

「物も人も足りない」（鈴木健太知事）状況を受け、県は１１月末までに箱わな１４基を購入し、自治体に貸与することを決めた。防衛省には殺処分後のクマの運搬などの後方支援を要望し、陸上自衛隊が５日から鹿角市で活動を始めた。

県では１１月に入っても人身被害が続いており、幹部の一人は「自衛隊が来たからといって出没が収まるわけではない」と気を引き締めている。

消防本部に侵入し、玄関から出ようとするクマ＝１０月２０日、秋田県湯沢市（湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部提供）

秋田県仙北市の大村美術館で、入り口付近に設置された防犯カメラに映ったクマ＝５日（同館提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]