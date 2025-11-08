ルイ・シュバイツァーさん死去、８３歳＝仏ルノー元会長、日産提携に尽力

Newsfrom Japan

【パリ時事】フランス自動車大手ルノーの元会長で、日産自動車との提携実現に尽力したルイ・シュバイツァーさんが６日、死去した。８３歳だった。家族が７日、仏メディアに明らかにした。

１９４２年、スイス・ジュネーブ生まれ。父親は６３～７３年に国際通貨基金（ＩＭＦ）専務理事を務めたピエール・ポール・シュバイツァー氏。仏エリート校のパリ政治学院と国立行政学院で学び、財務省に入った。８４～８６年にはファビウス首相（当時）の官房長に起用された。

８６年、当時国有だったルノーに移り、９２～２００５年に会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）。９６年に民営化を達成すると、９９年には経営危機に陥った日産の株式３６．８％を取得することを決断した。日産・ルノー連合は三菱自動車を加えた３社連合に拡大、存続している。

フランス自動車大手ルノーの元会長、ルイ・シュバイツァーさん＝２０１８年１１月、パリ（ＡＦＰ時事）

