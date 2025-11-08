母親を拘束、移送へ＝東京のマッサージ店少女置き去り―台湾当局

Newsfrom Japan

【台北、バンコク時事】タイ国籍の少女を違法に働かせたとして東京都文京区のマッサージ店経営者が逮捕された事件で、台湾の出入境管理当局である移民署は８日、少女を日本に置き去りにした母親を拘束中だと明らかにした。今後、関係国に移送するが、タイになるか、事件を捜査している日本になるかは「調整がついていない」としている。

移民署によると、母親は９月に台湾を訪れ、滞在できる期間を過ぎたという。警察が台湾における別の違法行為の疑いで母親を拘束し、同署に身柄を引き渡した。同署はタイなどの関係機関と連絡を取り合っていると説明した。

これに先立ち、タイのキティラット国家警察長官は７日、事件は「人身取引に該当する」と表明。関係する組織や人物について調査を命じたと明らかにした。

また、キティラット氏は、外交ルートを通じて少女の帰国に向けた調整に入るよう関係当局に指示した。ただ、タイメディアによると、タイ政府関係者は「少女が帰国するには、日本の捜査を完了させる必要がある」と指摘。母親の事件への関与の度合いや、他の被害者の有無も捜査する必要があると述べた。

