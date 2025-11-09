広島知事に横田氏初当選＝２新人破る

Newsfrom Japan

任期満了に伴う広島県知事選は９日投開票され、無所属新人で元副知事の横田美香氏（５４）＝自民、立民、国民、公明推薦＝が、女性団体「新日本婦人の会」県本部委員の猪原真弓氏（６４）＝共産推薦＝ら無所属新人２人を破り、初当選を果たした。同県で女性が知事になるのは初めて。投票率は３０．０９％で前回（３４．６７％）を下回った。

横田氏は、４期１６年での退任を表明した湯崎英彦知事（６０）の県政運営の継承と発展を掲げ、国政与野党が相乗りし、連合広島も支援。若者・女性を引きつける地域づくりや、農林水産業の生産力強化を訴え、支持を集めた。

猪原氏は湯崎県政からの転換を主張し、子ども医療費助成の拡充や学校給食の無償化をアピールしたが、及ばなかった。

◇広島県知事選当選者略歴

横田 美香氏（よこた・みか）東大法卒。９５年農林水産省に入り、同省就農・女性課長、富山県副知事などを経て、２５年４月広島県副知事。同年９月辞職。５４歳。広島県出身。当選１回。

横田美香氏 広島県知事選当選者

