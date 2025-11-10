円滑な大会へ手話レッスン＝デフリンピック準備着々―東京都

Newsfrom Japan

日本初開催となる聴覚障害者の国際総合大会「デフリンピック」の開幕を１５日に控え、大会運営に携わる東京都は、都庁職員向けの手話研修などを通じた準備を進めている。聴覚障害者への理解を深めることで、大会運営を円滑に進められるようにする狙い。大会では７０以上の国・地域から約３０００人の選手を迎える予定だ。

都は、２０２２年に東京開催が決定した後、大会の関連イベントを担当したり、福祉部局に所属したりする都庁職員らに向けた手話研修を計１５回実施。講師からは自己紹介や競技に関する手話を学んだ。都の担当者は「簡単な手話を覚えると、聞こえないことがどういうことかを理解できる」と話す。

都スポーツ文化事業団も１０月２日、会場となる都立スポーツ施設の担当者向けに手話講習会を開催。オンラインを含め参加した約４０人が、あいさつや災害など緊急時に使える手話や身ぶりを学習し、参加者からは「聴覚障害者を迎える留意点を学ぶいい機会だった。場面に応じて適切な対応を取れるようにしたい」との声が上がった。

講師を務めた都聴覚障害者連盟の越智大輔事務局長（６８）は、手話だけでなく、身ぶりも意思疎通に有効だと強調。大会を通じ、「聞こえない人の存在やコミュニケーション方法をぜひ知ってもらいたい」と語った。

都は、職員の手話習得に加え、音声を自動で文字にして表示する「透明ディスプレー」を、大会に合わせ都の施設１１０カ所に設置。聴覚障害者や外国人観光客とのやりとりに使うほか、病院やろう学校などにも置いた。大会の「レガシー（遺産）」として普及させ、誰とでも円滑に意思疎通できる環境を整える考えだ。

デフリンピックを控え、東京都立のスポーツ施設担当者を対象に開かれた手話講習会＝１０月２日、東京都江東区

