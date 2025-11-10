岩手沿岸に一時津波注意報＝震度４、最大２０センチ観測―気象庁

Newsfrom Japan

９日午後５時３分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり、盛岡市と宮城県涌谷町などで震度４の揺れを観測した。気象庁は同１２分、岩手県沿岸に津波注意報を出し、岩手県の久慈市と大船渡市で最大２０センチの津波を観測するなどした。注意報は同日午後８時１５分に解除された。

ＪＲ東日本によると、東北新幹線は一時停電し、仙台―新青森間で運転を見合わせた。秋田新幹線や北海道新幹線にも遅れが生じた。

同庁によると、震源の深さは１６キロ、地震の規模（マグニチュード）は６．９と推定される。三陸沖では陸側プレートの下に海側プレートが沈み込んでおり、プレート同士の境界で発生したとみられる。今後約１週間、同程度かそれ以上の規模の地震に注意が必要という。三陸沖では１０日にかけ、震度１～３の地震が続発した。

９日午後５時３分ごろの地震の主な各地の震度は次の通り。

震度４＝盛岡市、岩手県矢巾町、宮城県涌谷町

震度３＝岩手県二戸市、宮城県登米市、青森市、秋田市、山形県鶴岡市。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]