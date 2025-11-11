「村上祭の屋台行事」など無形文化遺産へ＝ユネスコ評価機関が追加登録勧告
文化庁は１１日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の評価機関が、「村上祭の屋台行事」（新潟県村上市）など６件を無形文化遺産に追加登録するよう勧告したと発表した。１２月にインドで開催予定の政府間委員会で正式決定される見通し。登録されれば昨年の「伝統的酒造り」以来。
今回の勧告は、既に登録されている無形文化遺産「和紙」「山・鉾・屋台行事」「伝統建築工匠の技」に、新たな技術や行事６件を追加する「拡張提案」に対するもの。登録されても日本の無形文化遺産数は２３から変わらない。
日本が追加登録を提案していたのは▽「和紙」＝越前鳥の子紙（福井県越前市）▽「山・鉾・屋台行事」＝常陸大津の御船祭（茨城県北茨城市）、村上祭の屋台行事、放生津八幡宮祭の曳山・築山行事（富山県射水市）、大津祭の曳山行事（大津市）▽「伝統建築工匠の技」＝手織中継表製作―の６件で、いずれも登録が適当と勧告された。
