糖尿病リスク、心電図で発見＝ＡＩモデルで兆候把握―東京科学大など

東京科学大などの研究チームは１１日、健康診断で測定する心電図などのデータだけで糖尿病リスクが高い人を見分けられる人工知能（ＡＩ）モデルを開発したと発表した。血液検査を受けなくても発症の兆候を把握できるため、生活習慣の見直しや早期発見につながる可能性があるという。

東京科学大の山田哲也教授らの研究チームは、東京都内で２０２２年に健診を受けた約１万６０００人を血糖値などが基準値を上回る「糖尿病予備群・糖尿病群」と、それ以外の「正常血糖群」とに分類。心電図データを学習させて、糖尿病の前段階で生じるとされる心筋などのごく小さな変化を解析させた。

その結果、高リスクの人は約８５％、糖尿病でない人は約７０％の精度で判定できた。腕時計型のウエアラブル端末で測定したデータでも、ほぼ同じ結果が得られた。

糖尿病は初期段階の自覚症状が乏しく、血液検査を受けないとリスクを把握しにくい一方、発症後の完治は難しく、前段階での発見が重要になる。

