ソニーＧ、営業益過去最高へ＝関税影響減、「鬼滅」効果も―２６年３月期

ソニーグループ（Ｇ）は１１日、２０２６年３月期連結業績予想（国際会計基準）について、本業のもうけを示す営業利益を１兆４３００億円（従来予想は１兆３３００億円）、純利益を１兆５００億円（同９７００億円）に、それぞれ上方修正した。営業利益は過去最高を更新する見通しだ。

傘下のアニプレックスが製作に関わったアニメ映画「鬼滅の刃」の最新作が国内外でヒットしたほか、米高関税政策による影響額が７００億円から５００億円に縮小。円安効果もあり、売上高も１２兆円（同１１兆７０００億円）に上方修正した。

「鬼滅の刃」を含む音楽事業は、売上高と営業利益がいずれも大きく上振れする。決算説明会で陶琳最高財務責任者（ＣＦＯ）は「（鬼滅は）想定以上のパフォーマンスができた。海外での配給がうまくいったことが大きい」と説明した。

米関税による影響は、ゲーム事業で３００億円、エレクトロニクス事業で２００億円を見込む。一方、半導体事業については、顧客の動向を踏まえて当初想定の悪影響はないとみている。

