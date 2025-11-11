ソフトバンクＧ、純利益２．９兆円＝投資事業好調で過去最高―９月中間連結決算

Newsfrom Japan

ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が１１日発表した２０２５年９月中間連結決算（国際会計基準）は、純利益が前年同期比２．９倍の２兆９２４０億円と、中間期として過去最高を更新した。米オープンＡＩといった人工知能（ＡＩ）関連の新興企業などへ投資する「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」を中心に、主力の投資事業が利益を伸ばした。保有していた米半導体大手エヌビディアの全株式を、１０月に売却したことも発表した。

オープンＡＩへの投資利益として、２兆１５６７億円を計上した。東京都内で開いた説明会で、ＳＢＧの後藤芳光専務は「オープンＡＩへの投資価値はぐんぐん成長している」と述べ、最高益更新のけん引役となったと説明。１２月に２２５億ドル（約３兆４７００億円）の追加投資を予定通り行う方針を示した。

このほか、資産運用子会社の保有分も含め、保有していたエヌビディア株すべてを１０月に５８億３０００万ドル（約９０００億円）で売却したことも公表した。売却益の一部はオープンＡＩへの投資に振り向けるという。

ソフトバンクグループ本社＝東京都港区（ＡＦＰ時事）

