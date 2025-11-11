「もう会えないと思うときも」＝横田早紀江さんが会見―めぐみさん拉致から４８年

Newsfrom Japan

１３歳の中学生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから１５日で４８年となるのを前に、母早紀江さん（８９）が１１日、川崎市内で記者会見を開いた。「本当にもう会えないのかなと思うときもある」と心境を語り、「話し合いをしなかったら動かない」と問題解決に向けた日朝首脳会談の早期実現を日本政府に求めた。

めぐみさんは１９７７年１１月１５日、新潟市で中学校からの帰宅途中に拉致された。再会を果たせないまま時間だけが過ぎ、早紀江さんは「どうしてこんなに大事なことが解決されないのか。あぜんとするばかりで考えようがない」とこぼした。

めぐみさんへのメッセージを問われると、「何十年も毎年『どうですか』と聞かれるが、もう精も根も尽き果てたという感じ。本当にもう会えないのかなと思うときもある」と沈痛な表情を浮かべた。

これまでの政府の対応に「早く日朝会談をしてくださいと、どの首相にもお願いしてきたが、結局そうはなっていかない。うんざりするような感じだった」と振り返る。一方、就任当初から問題解決に意欲を示す高市早苗首相について、「意気込みを感じられるのは初めてだ。期待している」と話した。

横田めぐみさんが拉致されて４８年となる１５日を前に、取材に応じる母早紀江さん＝１１日、川崎市

自宅のリビングの一角に飾られた故横田滋さんの写真（中央）（横田早紀江さん提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]