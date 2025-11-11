小胞体にインスリン異常防ぐ「工場」＝糖尿病の治療薬応用期待―東北大など

Newsfrom Japan

細胞内の小器官「小胞体」の中に、血糖値を下げるインスリンを正しい形に組み立てたり、異常化を防いだりする「工場」のような区画があるのを発見したと、東北大などと韓国、英国の国際研究チームが１１日、発表した。インスリンの機能異常は糖尿病の原因となるため、仕組みの解明は治療薬開発などにつながると期待される。論文は同日、英科学誌ネイチャー・セル・バイオロジーに掲載された。

インスリンなどのたんぱく質は、正しい形に組み立てられると機能するが、異常な形になると機能を失ったり、病気を引き起こしたりする。従来の研究で、小胞体がたんぱく質を正しく組み立て、異常を防いでいることは分かっていたが、詳しい仕組みは不明だった。

東北大の奥村正樹准教授らは、小胞体内でたんぱく質の構造形成を補助する分子「ＰＤＩファミリー」に着目。小胞体内はカルシウム濃度が高いことから、２０種以上あるＰＤＩファミリーにカルシウムを与え、反応を調べた。

その結果、１種だけがカルシウム濃度が高くなると集合して小胞体内に区画を形成。未成熟なインスリンを取り込んで正常なインスリンを形作ることや、構造異常を防いでいることが分かった。

奥村准教授は、同じ仕組みは他のたんぱく質にも働くと推測した上で「構造異常を未然に防ぐので、（アルツハイマー病などの原因となる）不良たんぱく質の蓄積を低減する薬の開発も期待できる」と話した。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]