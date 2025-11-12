高市首相、補正予算でクマ対策＝防衛相、原潜保有の議論前向き―参院予算委

Newsfrom Japan

参院予算委員会は１２日、高市早苗首相らが出席し総括質疑を行った。首相はクマ被害対策に関し、今国会で成立を目指す２０２５年度補正予算案に自治体への支援策を盛り込む考えを示した。「近く対策パッケージをまとめ、補正を活用して順次実行する。猟友会への委託費や捕獲費用など支援を拡充する」と述べた。立憲民主党の田名部匡代参院幹事長への答弁。

小泉進次郎防衛相は原子力潜水艦を保有することの是非について「メリット、デメリットを含めて議論するのは当然だ」と語った。立民の羽田次郎氏の質問に答えた。

同党の蓮舫氏は自民党の「政治とカネ」の問題を取り上げた。派閥裏金事件に関係した佐藤啓官房副長官の交代を要求したが、首相は「一度任命したものを白紙にするつもりはない」と拒否。企業・団体献金の規制強化へ向けた与野党協議を求められたのに対し、「まず与党内で考え方を整理する」と述べるにとどめた。

立民の杉尾秀哉氏は「内閣が憲法改正原案を国会に提出することは可能」とする先の各党代表質問での発言について真意をただした。首相は「高市内閣から提出することは考えていない」と述べた。また、戦前の教育勅語を「見事」と評したブログへの投稿について杉尾氏から問われたのに対し「教育現場で教育勅語の活用を促す考えはない」と語った。

参院予算委員会で、立憲民主党の蓮舫氏の質問に答弁する高市早苗首相＝１２日午前、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]