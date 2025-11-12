斎藤兵庫知事を不起訴＝公選法の買収容疑など―嫌疑不十分・神戸地検

Newsfrom Japan

昨年１１月の兵庫県知事選でＰＲ会社に選挙運動の報酬を支払ったとして、公選法違反（買収）容疑などで刑事告発された斎藤元彦知事と同社社長について、神戸地検は１２日、嫌疑不十分で不起訴処分とした。

神戸学院大の上脇博之教授らは、斎藤知事側がＰＲ会社に支払った７１万５０００円について、「知事選の広報戦略立案やＳＮＳアカウントの運用などの選挙運動の報酬だった」と指摘し、昨年１２月に県警と地検に刑事告発していた。

地検は不起訴とした理由を「支払いが選挙運動の対価として認められなかった」と説明。上脇教授らは、金銭支払いにより社長を選挙運動に誘導したとして、公選法の利害誘導容疑でも告発していたが、地検は「斎藤氏側が利害関係を利用したと認定するには疑義がある」とした。

斎藤氏側はこれまで、「支出は公選法が認める選挙ポスターやチラシの制作費だった」と説明。「ＰＲ会社社長はボランティアでＳＮＳ運用に携わった」として、支出は適法だったと主張していた。

斎藤元彦 兵庫県知事

