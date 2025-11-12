比残留２世の日本国籍認めず＝「就籍」申し立て、家裁が却下

Newsfrom Japan

太平洋戦争後、フィリピンに残されて無国籍となった日系２世の男女４人が、日本で戸籍を作る「就籍」を申し立てた審判で、東京、那覇両家裁などは１２日までに、日本国籍を認めず却下する決定をした。代理人弁護士らが都内で記者会見して明らかにした。いずれも即時抗告したという。

代理人によると、４人は日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれたフィリピン在住の７９～８２歳。

決定は、父が日本人であれば日本国籍を持つと定めた旧国籍法の「父」は、法律上の父を意味すると指摘。１人についてはＤＮＡ型鑑定で生物学上の父子関係を認めたが、４人とも父が認知した事実は認められないなどとして申し立てを退けた。

申立人の一人で、８月に外務省の支援で初めて訪日した竹井ホセさん（８２）は代理人を通じ、「悲しくすごく残念。元気なうちに間に合うよう早く進めてほしい」とコメントした。

