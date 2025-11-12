ガソリン、１７３円５０銭＝１３日に補助金増額―経産省

Newsfrom Japan

経済産業省が１２日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭小売価格（１０日時点）は、全国平均で前週比１０銭安い１７３円５０銭と小幅ながら２週ぶりに下がった。与野党で合意したガソリン税の暫定税率廃止への対応として、１３日から段階的に補助金を増額するため、年末にかけて店頭価格は値下がりする見通し。

石油元売り会社に支給するガソリン補助金は、１３日に１リットル当たり１０円から１５円に増額。２週間ごとに５円程度増額し、１２月１１日に暫定税率と同額の２５．１円を支給する。日本エネルギー経済研究所石油情報センターは、来週の価格について「補助金の増額により、相応の値下がりを見込む」と述べた。

１２日発表のガソリン価格は、地域別では１７道県で値上がりし、５府県で横ばい、２５都府県で値下がりした。最も高かったのは鹿児島の１８３円９０銭、最安値は埼玉の１６７円４０銭だった。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]