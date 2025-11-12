「サンダカン死の行進」和解目指す＝日豪の親族らが討論会

Newsfrom Japan

【シドニー時事】太平洋戦争末期の１９４５年、日本占領下のボルネオ島で、過酷な徒歩移動で日本、英国、オーストラリアの兵士ら計１万人以上が死亡した「サンダカン死の行進」の当事者の親族が１２日、豪東部シドニーで討論会を開いた。参加者からは、敵味方の区別なく犠牲者を悼み、「和解」を目指そうとの発言が相次いだ。

旧日本軍は４５年１～６月、戦況の悪化を受けてサンダカン捕虜収容所から英豪の捕虜を約２６０キロ離れたラナウへ移動させた。だが、飢えやマラリアなどで約２４００人の捕虜の大半と、日本兵８５００人以上が死亡。隊列から脱落して銃殺された捕虜もいる。逃走した６人の豪兵だけが生還した。

生還者ウィリアム・モクサムさんの息子リチャードさんは「父は帰還後に心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を患い、家族に暴力を振るった。６１年に自殺した」と説明。当初は旧日本軍を「許せない」という感情を抱いていたが、他の当事者の親族らと交流を重ねるうち、「前向きに友情を育もう」と意識を変えていったという。

当時司令官だった馬場正郎中将の孫、芳郎さんは「世界の戦史でもまれに見る残酷な事件。旧日本軍は機能不全だった」と指摘。「犠牲者一人ひとりが忘れ去られることがないよう、和解の活動を続けることが重要だ」と訴えた。

１２日、オーストラリア東部シドニーで「サンダカン死の行進」の討論会に参加した馬場芳郎さん（右端）、リチャード・モクサムさん（左から２人目）ら

