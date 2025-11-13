広末涼子さんを書類送検＝高速での事故、過失致傷容疑―危険運転は適用せず・静岡県警

Newsfrom Japan

俳優広末涼子さん（４５）が４月に高速道路で起こした追突事故を巡り、静岡県警は１３日、広末さんを自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）容疑で書類送検した。

県警は危険運転致傷容疑での立件も視野に捜査してきたが、適用は困難と判断したとみられる。

事故は４月７日午後発生。広末さんの車は同県掛川市内の新東名高速道路上りのトンネル内で大型トレーラーに追突し、同乗していた男性が骨折した。

その後の捜査で、車は少なくとも時速１６０キロ以上で走行し、トレーラーに追突した後、さらに左右の壁にぶつかって停車していたことが判明した。現場は見通しの良い片側３車線で、ブレーキ痕は残っていなかったという。

県警は、より罰則が重い危険運転致傷容疑で東京都内の広末さんの自宅を家宅捜索。広末さんを立ち会わせて実況見分を行うなどして経緯を捜査してきたが、同容疑を適用することは難しいと判断したとみられる。

