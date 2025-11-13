トヨタの追加投資を歓迎＝１．５兆円規模、「素晴らしい」―米運輸長官

Newsfrom Japan

【リバティー（米ノースカロライナ州）時事】ダフィー米運輸長官は１２日、トヨタ自動車が米国で最大１００億ドル（約１兆５０００億円）の追加投資を発表したことについて、トランプ政権が掲げる米製造業の復活につながるとして「素晴らしい」と歓迎した。トヨタが南部ノースカロライナ州の車載電池工場で開いた開所式であいさつした。

ダフィー氏は「トヨタの大ファンだ」と明かした。トヨタは、バイデン前政権などによるガソリン車からの脱却推進といった「政治的圧力」に屈することなく、多様な車を提供する方針を貫き、米消費者に受け入れられたとの認識を語った。

トヨタは１００億ドルを米国で人気が高まっているハイブリッド車（ＨＶ）のほか、来年から現地生産を始める電気自動車（ＥＶ）など電動車の製造インフラ強化に充てる。米国で事業を始めてから約７０年の累計投資額は６００億ドルに達するという。

トヨタ北米法人の小川哲男社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は開所式で、追加投資により「米国全体で質の高い雇用を創出し、『売る場所で生産する』という長年の姿勢を体現する」と強調。ＨＶやＥＶ、低燃費のガソリン車など「人々に選択肢を与えることが、クリーンで持続可能な未来に貢献する最も強力な方法だ」と述べた。

トヨタ自動車の車載電池工場の開所式であいさつするダフィー米運輸長官＝１２日、米南部ノースカロライナ州

