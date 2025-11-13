ウクライナ、中東問題で連携確認＝Ｇ７外相会合が閉幕
Newsfrom Japan国際・海外
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
【ニューヨーク時事】カナダ東部オンタリオ州ナイアガラ地方で２日間の日程で開かれていた先進７カ国（Ｇ７）外相会合が１２日、閉幕した。ウクライナ情勢を巡り、「即時停戦が緊急に必要」とする共同声明を発表。中東問題に関しても連携していくことを改めて確認した。
声明は、ロシアによるウクライナのエネルギー施設攻撃を強く非難。北朝鮮、イラン、中国による軍事支援や武器転用可能な部品提供にも懸念を示し、ロシアを援助する国に対して「（制裁）措置を検討する」と述べた。
ロシアを巡っては、１０月にトランプ米政権や欧州連合（ＥＵ）が追加制裁を発表。カナダも１２日、ロシアの液化天然ガス（ＬＮＧ）関連団体などに新たに制裁を科すと明らかにした。
パレスチナ自治区ガザについては、トランプ大統領による和平案への支持を改めて強調。停戦を歓迎する一方で、支援物資搬入の制限がいまだ存在すると指摘し、大規模な人道支援の実施を求めた。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]