介助担当の高齢者から通帳詐取＝容疑で元警官ら２人逮捕―現金数百万円引き出しか・京都府警

資金を管理すると偽り、介助を担当する高齢者からキャッシュカードと通帳をだまし取ったとして、京都府警捜査２課は１３日、詐欺の疑いで、元府警警察官の竹内雅人容疑者（６１）＝京都市左京区鹿ケ谷寺ノ前町＝と会社員の石地裕己容疑者（５５）＝同市西京区大原野西竹の里町＝を逮捕した。いずれも容疑を否認しているという。

竹内容疑者は警察ＯＢを中心に、認知機能が低下した高齢者らの生活介助などを行う一般社団法人「つなぎ」（同市左京区）の理事。捜査関係者によると、府警は２人が詐取したカードで複数回にわたり、現金計数百万円を引き出したとみており、詳しく調べる。

逮捕容疑は３月７日、「つなぎ」のサービス利用者で、竹内容疑者が介助を担当する女性（９６）に「通帳のお金をまとめた方が便利だからやってあげる」などとうそを言い、通帳とキャッシュカードをだまし取った疑い。

「つなぎ」は、家族に代わり、金銭管理や、警察署や交番に保護された記憶障害などがある高齢者を迎えに行く事業を展開。ホームページでは「警察と連携し、高齢者らが安心して暮らせる地域社会の創設に貢献する」とうたっている。

竹内容疑者は府警警察官として、盗犯を扱う部署に所属していた。２０２３年春に退職後、別の府警ＯＢと２人で「つなぎ」を設立した。

今年６月、不審に思った女性の親族が府警に相談し、事件が発覚した。１１月に告発を受理し、捜査していた。

