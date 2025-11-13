高市内閣支持６３．８％＝小泉内閣に次ぐ発足時２位―時事世論調査

Newsfrom Japan

時事通信が７～１０日に実施した１１月の世論調査によると、高市内閣の支持率は６３．８％だった。調査を始めた１９６０年以降の各政権発足時と比べると、２００１年の小泉内閣の７２．８％に次ぐ歴代２位。２１年の岸田内閣の４０．３％、２４年の石破内閣の２８．０％を大きく上回った。

憲政史上初の女性首相として期待を集めるとともに、就任直後の一連の首脳外交が評価された。不支持率は１０．８％、「分からない」は２５．４％だった。

内閣を支持する理由（複数回答）として最も多かったのは「リーダーシップがある」の２９．２％。「首相を信頼する」２３．５％、「印象が良い」２２．２％が続いた。支持しない理由（同）は「期待が持てない」４．３％、「首相を信頼できない」３．４％、「政策が駄目」３．３％などの順。

自民党と日本維新の会との連立政権を「評価する」と答えたのは３８．０％で、「評価しない」の２２．２％を上回った。「分からない」も３９．８％を占めた。

自民支持者では６３．６％、維新支持者では８８．２％が連立政権を評価した。否定的な回答はそれぞれ１４．０％、５．９％にとどまった。一方、自民との連立を解消した公明党の支持層のうち４２．１％が「評価しない」と答えた。

政党支持率は、自民が前月比２．１ポイント増の２１．８％で首位。参政党が４．０％（前月４．８％）で続き、４カ月連続で野党トップだった。立憲民主党は３．６％（同４．２％）、国民民主党は３．５％（３．８％）。以下、公明３．２％、維新２．９％、れいわ新選組１．８％、共産党０．９％、日本保守党０．９％、チームみらい０．６％。「支持政党なし」は５４．４％だった。

調査は全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施した。有効回収率は５９．１％。

閣議に臨む高市早苗首相（中央）ら＝７日、首相官邸

