ＳＢＩ新生銀、１２月１７日上場へ＝時価総額１．３兆円規模、東証プライムに

東京証券取引所は１３日、ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）の子会社、ＳＢＩ新生銀行のプライム市場への上場を承認したと発表した。上場予定日は１２月１７日。想定売り出し価格は１株当たり１４４０円で、時価総額は１兆３０００億円規模になる見通し。

ＳＢＩ新生銀は上場に合わせ、農林中央金庫と業務提携で基本合意した。農林中金に対し、５０億円を上限に株式を取得するよう要請。農林水産業のデジタル化推進などで連携を進めたい考えだ。

同行は１９９８年に経営破綻し、一時国有化された旧日本長期信用銀行が前身で、東証への上場は３度目となる。破綻を経て米系投資ファンドの傘下に入り、「新生銀行」に改称した上で、２００４年に再上場した。２１年にＳＢＩＨＤの連結子会社となり、２３年には再び上場廃止。今年７月、上場に先立ち国から注入されていた公的資金を完済した。

ＳＢＩ新生銀行の看板

