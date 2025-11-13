ビール販売、３社で１８％の急増＝アサヒ障害の代替需要取り込む―１０月

Newsfrom Japan

アサヒビール（東京）を除くビール大手３社は１３日、１０月のビール類（ビール、発泡酒、第三のビール）の販売実績を公表した。業界関係者の推計では、３社合計の販売数量は前年同月比で８％増加。このうち、ビールは１８％のプラスと急増した。９月末にアサヒ親会社で発生したサイバー攻撃によるシステム障害で出荷が滞った分を、他社が取り込んだ形だ。

発泡酒は、近年の税制改正で割安感が薄れて５％減、第三のビールは前年並みだった。

会社別では、数量ベースで公表するサッポロビールは１３％増。業界関係者は「サッポロとサントリーの業務用ビールは一部でアサヒと同じ器具を使用しているため、切り替えやすかったのでは」と指摘する。もっとも、サントリーは前年に限定商品を出した反動で横ばいだった。金額ベースで公表するキリンビールは、代替需要に加え１０月発売のビール「グッドエール」が好調で１９％増えた。

積み上げられたビールのケース＝資料（ＡＦＰ時事）

