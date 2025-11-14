大谷、３年連続４度目のＭＶＰ＝二刀流復活の年、満票で―米大リーグ

Newsfrom Japan

【ラスベガス時事】米大リーグの今季最優秀選手（ＭＶＰ）が１３日に発表され、ナ・リーグでドジャースの大谷翔平（３１）が満票で選出された。３年連続４度目。４度の受賞は７度のバリー・ボンズ（ジャイアンツなど）に続き、単独で歴代２位となった。

全米野球記者協会の記者３０人が１～１０位を連記する投票で、全員が大谷を１位として４２０点だった。最終候補に残った他の２人は、カイル・シュワーバー（フィリーズ）が２６０点で２位、フアン・ソト（メッツ）が２３１点で３位。レギュラーシーズンのみが選考対象で、投票はプレーオフ前に締め切られた。

大谷はア・リーグのエンゼルスに在籍した２０２１年と２３年、ドジャースに移籍して打者に専念した２４年に、いずれも満票で選出。３年連続は０１～０４年に４年連続で選ばれたボンズ以来で、２人目となった。

今季は打者として打率２割８分２厘、リーグ２位の５５本塁打、１０２打点。主に１番打者を務め、１４６得点は両リーグトップで、ＯＰＳ（出塁率と長打率を足した値）の１．０１４はリーグ１位だった。２季ぶりに投手に復帰し、１４試合の先発で１勝１敗、防御率２．８７。投打の二刀流で存在感を示した。

ア・リーグは打率３割３分１厘で首位打者になり、５３本塁打、１１４打点をマークしたアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が２年連続３度目の受賞。

ナ・リーグの今季最優秀選手（ＭＶＰ）に選出されたドジャースの大谷翔平（左手前）と妻の真美子さん＝１３日（ＭＬＢネットワークより・時事）

マリナーズ戦の７回、５５号ソロ本塁打を放つドジャースの大谷＝９月２８日、シアトル

パドレス戦で先発登板するドジャースの大谷＝６月１６日、ロサンゼルス

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]