日本大使呼び抗議＝首相の台湾有事発言で―中国

Newsfrom Japan

【北京時事】中国外務省の孫衛東次官は１３日、金杉憲治・駐中国大使を呼び、高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に「厳重に抗議」した。１４日未明に発表した。日本大使館によると、金杉氏は日本側の立場を説明し、中国の駐大阪総領事の発言について抗議した。

孫氏は「（高市氏の発言は）中国人民の感情をひどく傷つけるもので、１４億人の中国人民は絶対に許さないだろう」と主張。「台湾問題は中国の核心的利益の中の核心だ」と強調し、発言を撤回しない場合は「一切の責任は日本側が負わなければならない」と述べた。

一方、金杉氏は発言の趣旨と日本側の立場を説明して反論。高市氏の発言を巡り、薛剣・駐大阪総領事が「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない」とＸ（旧ツイッター）に投稿したことに強く抗議し、適切な対応を求めた。

この問題に関し、木原稔官房長官も１４日の記者会見で「政府の台湾に対する立場は１９７２年の日中共同声明の通りで変更はない」と強調。薛氏の発言についても「遺憾だ。中国側に引き続き適切な対応を強く求める」と語った。

中国の孫衛東・外務次官＝２０２３年３月、マニラ（ＥＰＡ時事）

中国外務省＝北京（ＥＰＡ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]