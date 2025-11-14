号砲は「緑」、光の合図で用意ドン＝スタートダッシュ、耳不自由でも平等に―きっかけは女子生徒の涙・東京デフ五輪

Newsfrom Japan

耳の不自由なアスリートの国際大会「東京２０２５デフリンピック（デフ五輪）」が１５日開幕する。陸上のトラック競技ではピストルの号砲も使用されるが、選手は赤・黄・緑に光る装置「スタートランプ」を合図にダッシュする。装置開発に携わったろう学校教諭は「耳の聞こえない人のハンディキャップに気付いて」と話す。

短距離走で使われるランプは手のひらほどのサイズで、選手がスタート姿勢を取った際、顔の下にくるように各レーンにセットされる。「オン・ユア・マークス（位置について）」で赤、「セット（用意）」で黄、号砲で緑に変わり、健常者と同じようにスタートできるよう考えられた。

きっかけになったのは、東京都立中央ろう学校教諭の竹見昌久さん（５０）が約１５年前、都内の別のろう学校で陸上部の顧問をしていた時の出来事だ。教え子の女子生徒が健常者も出る大会で２００メートル走の予選に臨んだが、号砲が聞こえず出遅れ、「聞こえなかったらどんなに努力しても勝てるわけない」と泣きながら訴えた。

竹見さんによると、かつて、耳の不自由なアスリートはスタート時、顔を上げて隣の選手やスターターの動きを見て走りだしていた。竹見さんも「スターターをしっかり見て」と指導してきたが、女子生徒の涙に反省した。

当時、海外製のランプはあったが、大き過ぎて邪魔になり、実用的ではなかった。使いやすいランプはないのか―。悩んだ竹見さんが大学時代の恩師に相談すると、スポーツ機器を製造・販売するニシ・スポーツ（東京都中央区）を紹介された。

竹見さんの考えに賛同した同社の担当者は約３カ月後、試作品を完成させる。改良が進む中、竹見さんは国内外の大会で使用してもらえるよう、主催者側に直談判するなど、普及に奔走。１９年に「光刺激スタート発信装置」として製品化されると広く使われ、前回（２２年）のブラジル大会でも採用された。

「ホイッスルや審判の声など、スポーツでは『音』をたくさん使うことに気付いてほしい」と竹見さん。「耳の聞こえない人は多くのハンディキャップを抱えているが、ランプで平等に競技に挑める。大会を通じ、聴覚障害への理解が進めば」と期待を込める。

「スタートランプ」の開発に携わった竹見昌久さん＝４日、東京都品川区

東京２０２５デフリンピックの陸上トラック競技で使用される「スタートランプ」（ニシ・スポーツ提供）

