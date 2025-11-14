「被害者夫の考え方、嫌」＝逮捕の女供述、地検が鑑定留置―名古屋主婦殺害

Newsfrom Japan

１９９９年、名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（３２）＝が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された安福久美子容疑者（６９）が愛知県警の調べに対し、高羽さんの夫で高校の同級生だった悟さん（６９）の女性や子育ての考え方が嫌だったという趣旨の供述をしていたことが１４日、捜査関係者への取材で分かった。

名古屋地検は同日、事件当時の刑事責任能力の有無を判断するため安福容疑者を鑑定留置した。起訴した場合、公判で責任能力が争点の一つになるとみているもようだ。期間は明らかになっていないが、数カ月に及ぶのが一般的で、地検は鑑定結果を踏まえて処分を判断する。

安福容疑者は９９年１１月１３日、西区稲生町のアパート２階一室で、高羽さんの首などを刃物で刺して殺害した疑いが持たれている。先月末に逮捕され、今月２１日が勾留期限だった。

事件現場となったアパートの一室＝１日、名古屋市西区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]