斎藤兵庫知事を検審申し立て＝公選法違反容疑、不起訴で―大学教授ら

Newsfrom Japan

昨年１１月の兵庫県知事選でＰＲ会社に選挙運動の報酬を支払ったなどとする公選法違反（買収）容疑で告発され不起訴となった斎藤元彦知事について、大学教授らが１４日、検察審査会に審査を申し立てる書類を郵送した。

知事と共に不起訴処分となったＰＲ会社社長については、「処分に異論はない」として申し立ての対象にはしなかったという。

書類を郵送したのは、上脇博之神戸学院大教授と郷原信郎弁護士。記者会見した郷原弁護士は「起訴可能な証拠がある。法適用についての判断の問題だと思う」と語った。

上脇教授らは、斎藤知事側がＰＲ会社に支払った７１万５０００円について、「知事選の広報戦略立案やＳＮＳアカウントの運用などの選挙運動の報酬だった」と指摘し、昨年１２月に刑事告発。神戸地検が今月１２日、嫌疑不十分で不起訴としていた。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]