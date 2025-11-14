コメ、半年ぶり最高値更新＝５キロ４３１６円、８１円上昇―農水省

Newsfrom Japan

農林水産省は１４日、全国のスーパー約１０００店舗で３～９日に販売されたコメ５キロ当たりの平均価格が、前週より８１円高い４３１６円だったと発表した。今年５月中旬に記録した４２８５円を上回り、集計を始めた２０２２年３月以降の最高値を約半年ぶりに更新した。

販売されたコメの６９％を占める新米を含む銘柄米は、前週比３３円高い４５７３円と４週連続で最高値を更新。政府備蓄米などの比較的安価なブレンド米は３７３２円と１７６円上昇した。銘柄米とブレンド米の販売比率に変化はなかったが、いずれも値上がりし、平均を押し上げた。

収穫前から始まる業者間の取引で、２５年産は前年よりも大幅に高値を付けた。こうした新米が本格的に流通し、店頭での販売価格も高止まりが続いている。

ドラッグストアなども含む小売店約６０００店を対象とした別の調査でも１１６円上昇し、４４４４円だった。一方、スーパー約１２００店が対象の調査では１円安い３７６８円だった。

食品スーパーの売り場に並ぶブレンド米＝７月３１日、東京都内

