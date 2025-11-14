３メガ銀、純利益１４％増＝計２．９兆円、金利上昇で最高益―中間決算

Newsfrom Japan

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの３メガバンクグループは１４日、２０２５年９月中間連結決算を発表した。純利益の合計は前年同期比１４．４％増の２兆９１６４億円。日銀の利上げに伴う金利上昇で貸し出しの利ざやが拡大し、３社とも中間期としての過去最高益を更新した。

三菱ＵＦＪの純利益は２．８％増、三井住友は２８．７％増、みずほは２１．８％増。企業の旺盛な資金需要も利益を押し上げた。３社は２６年３月期の通期純利益予想を上方修正。いずれも３年連続で最高益を更新する見通しで、三菱ＵＦＪは２兆１０００億円を見込む。

米関税措置が景気に与える影響について、三井住友の中島達社長は「世界的な景気後退の可能性は想定より後退した」との見方を示した。三菱ＵＦＪの亀沢宏規社長は「輸出減速の兆しが見え始めている」と指摘した。

（左から）三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の看板

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]