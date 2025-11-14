ニデック、営業益８割減＝車載用部門で巨額損失―９月中間決算

Newsfrom Japan

ニデックが１４日発表した２０２５年９月中間連結決算は、営業利益が前年同期比８２．５％減の２１１億円、純利益が５８．６％減の３１１億円だった。車載用製品部門を中心に、巨額の損失引当金や減損損失を計上した。２６年３月期の通期業績予想は未定のまま据え置いた。

同社を巡っては、イタリア子会社の貿易取引上の問題や中国子会社の不適切な会計処理の疑いが発覚、第三者委員会がグループ全体の調査を続けている。

中間決算では、電気自動車（ＥＶ）用モーター制御部品の業績予想見直しに伴う契約損失引当金として３６４億円、非金融資産の減損損失３１６億円などを計上。一方、売上高はハードディスクドライブ（ＨＤＤ）用モーターなどが好調で、１兆３０２３億円と過去最高を更新した。

東京都内で記者会見した岸田光哉社長は、一連の不祥事について短期的な収益を重視し過ぎる組織風土が一因と説明し、「経営責任は取っていく覚悟だが、グローバルに輝ける企業に再生することが最大のミッション」と語った。

記者会見で質問に答えるニデックの岸田光哉社長＝１４日午後、東京都中央区

