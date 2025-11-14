「罪認め、謝罪する」＝Ｎ党立花容疑者の弁護人説明―示談申し入れも遺族側拒否・名誉毀損事件

Newsfrom Japan

１月に死亡した竹内英明元兵庫県議＝当時（５０）＝に対する名誉毀損（きそん）容疑で逮捕された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首、立花孝志容疑者（５８）について、弁護人は１４日、自身のユーチューブチャンネルで「罪を認めて謝罪するべきところは謝罪する」などと述べた。

立花容疑者はこれまで、逮捕容疑となった発言や投稿について「発信したことは争わない」とした上で、「真実相当性はあった」と主張していた。

弁護人は動画で「本人と話し、真実相当性は争わないという弁護方針を取ることを決定した。法律的に言うと『否認』ではなく『自白』」と説明。「罪を認めて謝罪するべきところは謝罪するということになった。本人も納得している。示談の申し入れも進めていこうという予定になっている」と語った。

一方、竹内氏の妻の代理人弁護士は、１４日に立花容疑者側から示談の申し入れがあったが、拒否したことを明らかにした。

送検のため、兵庫県警本部を出る立花孝志容疑者（中央）＝１０日、神戸市中央区

