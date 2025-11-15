木原官房長官「私が最後の担当相に」＝横田めぐみさん拉致４８年、新潟で集会

Newsfrom Japan

１９７７年に新潟市で１３歳の中学１年生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから４８年がたった１５日、拉致問題の早期解決を求める「県民集会」が市内で開かれた。木原稔官房長官も出席し、「私が最後の拉致問題担当相になるべきだ」と決意を表明した。

めぐみさんの母早紀江さんはオンラインで参加。「（被害者が帰国し）うれしい悲鳴が全国各地から聞かれるよう、力を合わせて解決していただきたい」と呼び掛けた。

木原氏は、日本政府の拉致認定の有無にかかわらず、全ての被害者の一日も早い帰国実現を目指すと強調。「強い覚悟を持ってあらゆる手段を尽くして取り組む」と訴えた。

閉会後、めぐみさんの弟で被害者家族連絡会代表の拓也さんは記者団の取材に応じ、「これから求められるのは高市早苗首相の覚悟、本気度だ」と具体的な成果を政府に求めた。

集会に先立ち、木原氏は拓也さんらと共に、めぐみさんが通っていた寄居中学校からの帰宅経路や、船で連れ去られたとみられる海岸付近を視察。記者団に「文教地区の閑静な住宅地でありながら、わが国の主権や国民の安全が損なわれる事件が発生したことは許せない」と述べた。

横田めぐみさんの拉致現場を視察する木原稔官房長官（中央）＝１５日午後、新潟市

拉致問題の早期解決を求める集会で発言する木原稔官房長官（演壇）＝１５日午後、新潟市

