デフリンピック開幕＝最多３０８１人がエントリー

聴覚障害者のための国際総合大会、第２５回夏季デフリンピック東京大会は１５日、東京体育館で開会式が行われて開幕した。８１の国・地域などから史上最多の３０８１人がエントリー。日本からは過去最多の約２７０人が参加予定で、前回大会の３０個を上回るメダル獲得を狙う。

大会は日本初開催。開会式では陸上男子の山田真樹（ぴあ）らが手話で選手宣誓を行った。入場した各国・地域の選手らは関係者の阿波おどりで出迎えられ、笑顔を見せた。秋篠宮ご一家も出席され、秋篠宮さまがお言葉を述べられた。

競技も本格的に始まった。オリエンテーリングの男女スプリントは東京・日比谷公園で行われ、男子は小嶋太郎（東京都庁）の１０位、女子は三宅裕子（東京海上日動）の１１位が日本勢最高。福島・Ｊヴィレッジスタジアムではサッカー女子１次リーグが始まり、日本は米国に０―５で敗れた。

大会は１９競技で争われ、２６日に閉幕する。

開会式で入場行進する日本選手団＝１５日、東京体育館（代表撮影）

開会式で入場行進する日本選手団ら＝１５日、東京体育館

開会式に出席される秋篠宮ご夫妻と次女佳子さま、長男悠仁さま＝１５日、東京体育館（代表撮影）

