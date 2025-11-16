相互協力「新たな高み」に＝日韓・韓日議連が合同総会

Newsfrom Japan

【ソウル時事】超党派の日韓議員連盟と韓国の韓日議員連盟の合同総会が１６日、ソウルで開かれた。未来志向の協力関係を目指す政府間の取り組みを後押しするのが狙い。政治、経済、社会、文化などあらゆる分野での相互協力を「新たな高みに引き上げるよう求める」との共同声明を採択した。

声明は北朝鮮の核・ミサイル開発を「強く糾弾」し、朝鮮半島の完全な非核化に向け、両政府に緊密な連携を求めると明記。韓国側が追悼式を欠席した世界文化遺産「佐渡島（さど）の金山」（新潟県佐渡市）などの懸案を巡り、「真摯（しんし）な姿勢で対話を重ねることを求める」とした。

日本側は長島昭久・日韓議連幹事長ら、韓国側は朱豪英・韓日議連会長らが出席。長島氏は総会後、「両国にはさまざまな課題があるが、一つ一つ解決できる議員連盟でありたい」と語った。

高市早苗首相は祝辞を寄せ、「（韓国は）国際社会のさまざまな課題で、パートナーとして協力すべき重要な隣国だ」と強調。「現在の戦略環境下、日韓関係・日韓米の連携の重要性は一層増している」と指摘した。

合同総会の開催は、２０２３年９月に東京で開かれて以来約２年ぶり。昨年は１２月の開催が予定されていたが、尹錫悦前大統領の「非常戒厳」宣言による混乱で開催できなかった。次回は２６年に日本で開く。

１６日、ソウルで開かれた日韓議員連盟と韓日議員連盟の合同総会で記念撮影する参加者ら

１６日、ソウルで開かれた日韓議員連盟と韓日議員連盟の合同総会で発言する長島昭久・日韓議連幹事長（右）

