東京・赤坂で女性切られ重傷＝自転車で男逃走、面識なしか―警視庁

１６日午前１０時半ごろ、東京都港区赤坂のビル地下１階で「女性が黒い帽子の男に刺された」と１１０番があった。警視庁赤坂署などによると、自称歌手の４０代女性が刃物のようなもので左脇腹と右手を切り付けられ重傷を負った。男は黒の作業着に白のマスク姿で、刃物のようなものを持ったまま自転車で青山方面に逃走したとみられ、同署は殺人未遂事件として男の行方を追っている。

女性はビル地下１階にあるライブハウスの出演者で、開演準備で店を訪れた際、鍵が閉まっていたため１人で店の前にいたところを襲われた。「男と面識がない」と話したといい、店内にいた女性スタッフが通報した。

ライブハウスのウェブサイトによると、１６日は午後１時～３時半に昼の部、同７～１０時に夜の部の公演が予定されていた。いずれも「事情により中止」としている。

現場は東京メトロ赤坂見附駅の南西約１５０メートルで、飲食店やビルなどが立ち並ぶ繁華街。

事件発生の時間帯に現場を通りがかったという男性は「地下から言葉にならないような叫び声が聞こえ、帽子を被った男が走り去るのを見た」と説明。別の５０代男性も現場付近で男が自転車に飛び乗るのを見たといい、「立ちこぎで、不自然なほどの勢いで走っていった」と話した。

現場ビルの別の階で働く３０代の女性は救急車やパトカーが来て事件に気付いたといい、「怖いし不安」と声を震わせた。

女性が刺された現場ビルを調べる警視庁の捜査員＝１６日午後、東京都港区

