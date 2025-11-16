福島市長に馬場氏初当選＝３３歳、県庁市初の平成生まれ

Newsfrom Japan

任期満了に伴う福島市長選は１６日に投開票が行われ、無所属新人で元衆院議員の馬場雄基氏（３３）が、無所属現職で３選を目指した木幡浩氏（６５）＝自民、立憲民主、国民民主、公明、社民推薦＝ら２人を破り、初当選を果たした。全国市長会によると、現職の県庁所在市長として最年少で、初の平成生まれとなる。投票率は４７．３４％で、過去最低だった前回（３４．７９％）を上回った。

馬場氏は、ＪＲ福島駅前の再開発事業を早期に完成することを掲げ、選挙戦を展開。木幡氏を推薦した自民、立民などの一部議員も支援に入り、支持拡大につながった。

木幡氏は２期８年の実績を強調し、市政の継続を訴えたが、組織を固め切れなかった。

◇福島市長選当選者略歴

馬場 雄基氏（ばば・ゆうき）慶大法卒。三井住友信託銀行などを経て２１年１０月衆院選で初当選し２期務めた。３３歳。福島県出身。当選１回。

馬場雄基氏

