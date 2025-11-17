ＭＯＸ燃料、３年ぶり受け入れ＝関電が発表、高浜原発で使用へ

Newsfrom Japan

関西電力は１７日、フランスで製造されたウラン・プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃料３２体を受け入れたと発表した。燃料を積んだ輸送船が同日、高浜原発（福井県高浜町）に到着した。海外から同原発への輸送は７回目で、２０２２年１１月以来、約３年ぶり。運ばれた燃料は高浜３、４号機で使用する。

ＭＯＸ燃料は、使用済み核燃料を再処理して取り出したプルトニウムに、ウランを混ぜて再利用できるようにしたもの。仏原子力大手オラノのグループ企業が製造し、輸送船が今年９月に仏シェルブール港を出発していた。

輸送船は午前４時半ごろ、高浜原発内の港に到着。協力会社の社員が輸送容器４基の放射線量を測定し、異常がないことを確認した上で、午後６時半ごろに保管用の施設に移送した。

既存の原発でＭＯＸ燃料を用いた発電は「プルサーマル発電」と呼ばれる。使用済み燃料の再利用を掲げて国が推進する「核燃料サイクル」の要の一つだ。電気事業連合会は３０年度までに少なくとも１２基での実施を目指しているが、現状は高浜３、４号機を含む４基にとどまっている。

関電はＭＯＸ燃料について、今年１０月末時点で２４体を使用しており、このほか使用済みの６０体を所有する。同社が国内外に保有するプルトニウムは、２４年末時点で約１１．３トンに上る。

フランスから関西電力高浜原発に輸送されたウラン・プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃料が入った輸送容器＝１７日午前、福井県高浜町（関西電力提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]