愛子さま、ラオスへ出発＝初の外国公式訪問

天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１７日午前、ラオスを公式訪問するため、民間機で東京・羽田空港を出発された。日本との外交関係樹立７０周年に当たってラオス政府から招待があった。愛子さまの外国公式訪問は初めてで、２２日に帰国する。

水色のスーツ姿の愛子さまは午前１１時ごろ、搭乗口前で宮内庁幹部らの見送りを受け、「精いっぱい頑張ってきます」などと笑顔であいさつし、機内へと向かった。

愛子さまはタイのバンコク経由で１７日夜、首都ビエンチャンに到着。１８日に公式行事としてトンルン国家主席への表敬訪問やパーニー国家副主席主催の晩さん会などに臨む。

１９日にはベトナム戦争中に投下された不発弾の問題を啓発する施設「ＣＯＰＥビジターセンター」や、現地の中高一貫校の日本語授業を視察。２０日は鉄道で古都ルアンプラバンを日帰りで訪れ、同地の党書記と面会し、小児病院を視察する。

２１日にビエンチャンで織物の展示を見学し、在留邦人らと面会後、民間機で現地を出発する。

ラオスに向けて出発される天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１７日午前、羽田空港（代表撮影）

