生活保護２．５％引き下げ案了承＝全額支給案も併記―厚労省専門委

生活保護基準を引き下げた国の改定を違法とした６月の最高裁判決を受け、厚生労働省の専門委員会は１７日、引き下げ率の見直しを盛り込んだ報告書案を大筋で了承した。基準改定前と比較して最低約２．５％引き下げる案に加え、引き下げ分の全額支給も考えられるとする案なども提示。政府は月内にも支給額を決定する。

原告は引き下げ分を全額支給するよう求めていた。ただ、低所得世帯の消費水準を上回るため、一部補填（ほてん）にとどめる案を打ち出した。支給総額は数千億円規模となる見通しで、同省は２０２５年度補正予算案への計上も含めて検討する。

国は１３～１５年、物価の下落率（４．７８％）を踏まえた「デフレ調整」と、低所得世帯との格差を是正する「ゆがみ調整」に基づき、食費などに充てる生活扶助基準を平均６．５％引き下げた。報告書案では、総務省の全国家計構造調査（旧全国消費実態調査）を加味し、引き下げ率を少なくとも２．４９％とした。

一方で、原告と原告以外の支給額に差を設ける案や、引き下げ分の全額支給も考えられるとする案も盛り込んだ。

６月の最高裁判決ではデフレ調整について、厚労相の判断に裁量の逸脱、乱用があったとして違法とし、１３～１５年の引き下げ措置を取り消した。一方、ゆがみ調整は適法とした。

