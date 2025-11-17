外務省局長きょう訪中＝台湾有事答弁巡り協議へ

Newsfrom Japan

台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁が日中当局間の応酬に発展し、関係悪化の懸念が強まっていることを踏まえ、外務省の金井正彰アジア大洋州局長が１７日から中国を訪問し、中国側関係者と協議する。日本政府高官が明らかにした。金井氏は、答弁は従来の日本政府の立場を変えるものではないと説明し、理解を求める見通しだ。

金井氏は中国外務省の劉勁松アジア局長と１８日に会談する方向で調整している。首相答弁を受け、中国当局は自国民に日本への渡航自粛を呼び掛け、留学計画も慎重に判断するよう注意喚起した。金井氏は重層的な交流の重要性を強調し、呼び掛けの撤回を促す見込みだ。

答弁に対しては中国の薛剣・駐大阪総領事が「汚い首は斬ってやるしかない」とＳＮＳに投稿し、与党などから国外退去処分を求める声が上がる。金井氏はこの問題を巡る「適切な対応」も求めるとみられる。

金井正彰 外務省アジア大洋州局長（同省提供）

首相官邸に入る高市早苗首相＝１７日午前、東京・永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]