中国で「クレしん」公開延期＝対日報復、団体旅行中止の動きも

【北京時事】中国メディアは１７日、中国で間もなく予定されていたアニメ映画「クレヨンしんちゃん」シリーズ最新作などの邦画の公開が延期となったと報じた。日本への団体旅行催行を取りやめる動きも出ており、高市早苗首相の台湾有事発言を巡る摩擦が娯楽や観光産業にも飛び火した。

報道によると、延期されたのは「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」と「はたらく細胞」の少なくとも２作品。封切り予定日はそれぞれ１２月６日と今月２２日だった。新たな上映時期などは不明だ。

中国では今月１４日に人気アニメシリーズの最新作「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が公開されたばかり。わずか４日間で興行収入が４億元（約８７億円）に迫るヒットとなっているが、今後、日本映画をボイコットする動きが広がる可能性もある。

習近平政権は以前、在韓米軍の迎撃システム「高高度防衛ミサイル（ＴＨＡＡＤ）」配備への報復として、映画やドラマに代表される韓国のポップカルチャーの流入を制限した。２０１６年ごろ始まった同措置は、現在も続いているとされる。

一方、訪日団体ツアーの催行を中止する動きも顕在化した。北京の旅行会社によると、当局が日本への渡航自粛を呼び掛けたことが理由で、キャンセルの申し出が相次いでいる。客からの問い合わせに対しては「今（日本に）行くのはお勧めしない」と忠告しているという。

