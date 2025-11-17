子育て施策に「企業の活力」＝地方に人の流れ創出―黄川田こども政策担当相・新閣僚インタビュー

Newsfrom Japan

黄川田仁志こども政策担当相は１７日、報道各社のインタビューに応じ、子ども・子育て施策に企業の活力を生かす考えを表明した。地方創生に向け、新たな人の流れの創出に取り組む意向も示した。主なやりとりは次の通り。

―子ども政策で力を入れたい分野は。

「こども未来戦略」の加速化プランを着実に実施し、安全で質の高いベビーシッターの利用促進や企業の活力を生かした子ども・子育て施策を推進したい。子どもの自殺対策にも力を入れる。

―東京一極集中や交通空白の解消への対応は。

企業の地方分散や、地方での高等教育の充実に加え、関係人口の創出で新たな人の流れをつくる。地域交通は地方の暮らしと安全を守る基盤であり、維持、再構築をしていくことが必要だ。

―第６次男女共同参画基本計画については。

憲政史上初の女性首相の下で新たな計画を作る。わが国の経済社会をさらに女性が活躍することで発展させる、そのスタートになる。

―夫婦の氏（姓）の問題にどう取り組むか。

政府は旧氏の通称使用の拡大・周知に取り組んできた。省庁や地方公共団体、事業者などで取り組めば、婚姻による氏の変更で不便や不利益を感じる方を減らせると考えている。（自民、日本維新の会両党の）連立政権合意の内容を踏まえ、必要な検討を進める。

インタビューに答える黄川田仁志こども政策担当相＝１７日午後、東京都千代田区

