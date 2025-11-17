外国人土地「早急に把握を」＝小野田経済安保相・新閣僚インタビュー

Newsfrom Japan

小野田紀美経済安全保障担当相は１７日、報道各社のインタビューに応じ、外国人の土地取得に関し、実態把握の仕組みを早急に整える考えを示した。主なやりとりは次の通り。

―外国人の土地取得に関する問題意識は。

実態を把握できていないのが一番問題だ。早急に仕組みをつくらなくてはいけない。来年１月をめどに方向性を示せるようにブーストをかけたい。

―外国人受け入れの「総量規制」を設定する場合の根拠は。

平口洋法相と連携して適切に対応したい。

―人手不足の中で外国人労働者が必要との指摘もある。

外国人との秩序ある共生社会の推進は、排外主義と一線を画しつつ、一部の外国人による違法行為に毅然（きぜん）と対応することで、国民の不安や不公平感を解消するものだ。必要な人を入れることと、ルールを逸脱する人にノーと言うことは、全く矛盾しない。

―国境をまたぐ重要鉱物のサプライチェーン（供給網）をどう強化するか。

同盟国や同志国間の連携は必要不可欠だ。鉱山開発や精錬設備への出資、助成金支援により、代替供給源の確保を加速したい。

―人工知能（ＡＩ）の信頼性確保に必要なことは。

ＡＩの透明性や公平性、安全性を確保して、不安を払拭することが必要だ。

―アニメや漫画などコンテンツ産業の成長に向け、クリエイターの待遇改善をどう考えるか。

産業全体にとって深刻な課題だ。今後、クリエイターの取引環境に関わる実態調査結果を公表する。これを踏まえ、独占禁止法上の考え方を明確化する指針の策定を予定している。

―高市早苗首相との関係は。

地方議員時代から一方的に推していた。同じ思いを持っていると信じている。

グループインタビューで質問に答える小野田紀美経済安全保障担当相＝１７日午後、東京都千代田区

